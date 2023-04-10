Тренеры пяти команд РПЛ будут наказаны КДК РФС по итогам 22-го тура

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке ближайшего заседания по матчам 22-го тура РПЛ.

«Главный тренер «Факела» Пятибратов пришел на послематчевое интервью спустя полчаса после начале матча — допустимое время 15 минут. «Торпедо» вышло на матч из раздевалки на 2 минуты позже — это нарушение регламента. В матче «Спартак» — «Динамо» игрок «Спартака» пришел на послематчевое флеш-интервью спустя 50 минут после окончания матча. Допустимое время — 25 минут. Фамилия игрока не указана. Также рассмотрим выходы главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича и его коллеги из «Локомотива» Михаила Галактионова за пределы технической зоны. В матче ЦСКА — «Химки» тренеры Федотов и Билялетдинов пришли на послематчевое интервью спустя 30 минут после окончания встречи. Это тоже нарушение регламента», — сказал Григорьянц «СЭ».

После 22-го тура РПЛ в турнирной таблице лидирует «Зенит» с 54 очками. На втором месте располагается «Ростов» (44), а на третьем — «Спартак» (42).