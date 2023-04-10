Защитник «Торпедо» Самсонов: «Годика четыре точно поиграю»

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов рассказал о планах относительно своей карьеры.

«Еще годика четыре точно поиграю, так планирую. Если «Торпедо» не продлит со мной контракт, завершать карьеру точно не буду. Если продлят — хорошо. В чем мой секрет? Я прошел семь сборов: два с «Торпедо-2» и пять с основной командой. У меня был хоккей, бокс, и все этой зимой! Я все умею», — приводит «РБ Спорт» слова Самсонова.

В текущем сезоне Самсонов провел за «Торпедо» 23 матча и отметился 1 результативной передачей. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.