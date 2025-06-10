Тренерский штаб «Ростова» продолжит работу в клубе

Тренерский штаб «Ростова» во главе с испанцем Джонатаном Альбой продолжит работу в клубе, сообщает пресс-служба ростовчан.

Ранее стало известно, что новым генеральным директором «Ростова» стал Игорь Гончаров.

Альба возглавляет «Ростов» с 25 февраля 2025 года. Он сменил Валерия Карпина на посту главного тренера. «Ростов» в сезоне-2024/25 набрал 39 очков и занял восьмое место в таблице РПЛ.