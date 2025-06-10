Акинфеев: «Касаемо того, забрала ли что-то карьера, я ни о чем не жалею»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как на него повлияла карьера профессионального футболиста.

«Касаемо того, забрала ли что-то карьера, я ни о чем не жалею. Все так и должно быть в жизни: что сам хотел, то и получил. Не думаю, что что-то потерял», — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

Также 39-летний вратарь ответил на вопрос о своей медийности.

«Если взять медийность, то я такой человек, люди не виноваты, когда подходят за автографом или фотографией. Я учусь, становлюсь мягче, реагирую по-другому. Раздражительность к автографам и фотографиям нужно убирать, я не имею права не дать автограф или не сфотографироваться, люди превыше всего», — отметил Акинфеев.

Акинфеев с 22 трофеями является самым титулованным российским футболистом в истории. На счету вратаря 6 побед в чемпионате России, 8 Кубков страны, 7 Суперкубков и одна победа в Кубке УЕФА.