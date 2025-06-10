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Акинфеев: «Касаемо того, забрала ли что-то карьера, я ни о чем не жалею»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как на него повлияла карьера профессионального футболиста.

«Касаемо того, забрала ли что-то карьера, я ни о чем не жалею. Все так и должно быть в жизни: что сам хотел, то и получил. Не думаю, что что-то потерял», — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

Также 39-летний вратарь ответил на вопрос о своей медийности.

«Если взять медийность, то я такой человек, люди не виноваты, когда подходят за автографом или фотографией. Я учусь, становлюсь мягче, реагирую по-другому. Раздражительность к автографам и фотографиям нужно убирать, я не имею права не дать автограф или не сфотографироваться, люди превыше всего», — отметил Акинфеев.

Акинфеев с 22 трофеями является самым титулованным российским футболистом в истории. На счету вратаря 6 побед в чемпионате России, 8 Кубков страны, 7 Суперкубков и одна победа в Кубке УЕФА.

Источник: https://youtu.be/FUlIlrUnlZo
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Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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Тренерский штаб «Ростова» продолжит работу в клубе

Акинфеев сравнил финансовые возможности «Зенита» и ЦСКА
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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