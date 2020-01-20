Тренерский штаб отменил вечернюю тренировку ЦСКА из-за погодных условий
19:17
Тренерский штаб ЦСКА отменил вечернюю тренировку команды, информирует пресс-служба клуба. Решение принято из-за погодных условий.
Первый учебно-тренировочный сбор команды проходит в Кампоаморе. 24 января ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком», а 25-го с австрийской командой ЛАСК.
Тренерский штаб сжалился над игроками и отменил вечернее занятие из-за погодных условий ? #Кампоамор2020??— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 января 2020 г.
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