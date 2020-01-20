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Тренерский штаб отменил вечернюю тренировку ЦСКА из-за погодных условий

19:17
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Тренерский штаб ЦСКА отменил вечернюю тренировку команды, информирует пресс-служба клуба. Решение принято из-за погодных условий.

Первый учебно-тренировочный сбор команды проходит в Кампоаморе. 24 января ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком», а 25-го с австрийской командой ЛАСК.

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