Министр спорта Татарстана Леонов — о слиянии «Рубина» и «Нефтехимика»: «Если договорятся, мы это поддержим»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал «СЭ» возможное слияние «Рубина» и «Нефтехимика».

«Это коллаборация двух региональных клубов. Если они найдут такой формат взаимоотношений, мы это поддержим. Думаю, там есть какие-то нюансы. Если клубы обоюдно договорятся, мы это будем поддерживать», — сказал Леонов «СЭ».

Ранее в пресс-службе «Рубина» сообщили «СЭ», что клубы ведут переговоры формата дальнейшего сотрудничества.

После 22 туров «Рубин» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Нефтехимик» идет восьмым в Первой лиге, набрав 35 очков в 25 встречах.

В последний раз клубы предметно сотрудничали в 2012-2013 годах, когда «Нефтехимик» взял в аренду игроков «Рубина» Игоря Портнягина, Саломона Кверквелию, Алишера Джалилова и ряд других. После этого Казань и Нижнекамск регулярно обменивались футболистами, но не на официальной основе.