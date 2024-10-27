Галактионов: «Самошников набрал очень хорошую форму»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил форму защитника Ильи Самошникова.

«Илья набрал очень хорошую форму, очень хороший объем работы выполняет. Он дает нам универсализм, он дает нам определенные опции в атаке, в обороне. Это игрок, который нам сегодня необходим, и он нам очень помогает. С учетом того, что Батраков пропускает следующий матч, а Самошников возвращается, различные вариации возможны в составе», — сказал Галактионов.