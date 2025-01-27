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Семак о поражениях от «Динамо» и «Ноа»: «На данном этапе в этом нет ничего страшного»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты товарищеских матчей.

Сине-бело-голубые 27 января уступили московскому «Динамо» (1:3) и армянскому «Ноа» (1:2).

«Когда планировали два матча, мы все-таки надеялись, что в нашем распоряжении будет больше здоровых игроков. Так сложилось, что Лобов прилетел сегодня рано утром и сыграл 90 минут. В этом отношении, конечно, пришлось сложно ребятам — по полному матчу провести.

У нас не было возможности делать ротацию, но самое главное, что и в первом, и в втором матче все живы-здоровы. Конечно, проигрывать никто не любит, но это этап подготовки. Я думаю, на данном этапе в таком результате нет ничего страшного», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

Источник: ФК Зенит
Сергей Семак
ФК Зенит
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