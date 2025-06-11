Тренер вратарей «Краснодара» Савченко: «Сафонов, Агкацев и Латышонок сильнее Акинфеева»

Михаил Савченко, работающий в системе «Краснодара» с 2015 года, в интервью «СЭ» оценил игру лучших российских вратарей.

— При всем уважении к Игорю Акинфееву и его титулам, на мой взгляд, сегодня он не входит в тройку лучших российских вратарей, — начал Савченко.

— Кто же в ней?

— Сафонов, Агкацев и Латышонок. Вот если говорить исключительно о премьер-лиге, тогда по итогам сезона топ-3 такой: Агкацев, Латышонок и Акинфеев.

— Что Игорь растерял с возрастом как вратарь?

— Ничего. Но и не скажешь, что в чем-то прибавил. Играет, как прежде, на инстинктах. Но футбол-то эволюционировал. А Акинфеев весь путь прошел на старом багаже. Поймал, отбил — все просто, прагматично, без привозов. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Это вратари уже другой формации. Поэтому они сильнее.

— В чем конкретно?

— Блокировка ударов при сближении с бьющим. Страховка высокой линии обороны. Игра ногами, в том числе под давлением. Если правой Акинфеев выносит мяч далеко-далеко, то левой почти не отдает. А когда он последний раз выходил из ворот, чтобы подстраховать защитника? Я такого вообще не помню, — сказал Савченко.

В прошедшем сезоне 39-летний голкипер провел 30 матчей во всех турнирах, пропустил 21 мяч и 14 раз отыграл на ноль.