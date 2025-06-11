Тренер вратарей «Краснодара»: «Латышонка подбешивало, что Сафонов был первым. Нездоровые амбиции стали перевешивать»
Михаил Савченко, работающий в системе «Краснодара» с 2015 года, в интервью «СЭ» рассказал об экс-голкипере «быков» Евгении Латышонке, который с прошлого года играет за «Зенит».
— В каждом интервью Латышонка сквозит обида на «Краснодар». Цитирую: «На меня там не рассчитывали. Я был как манекен — приезжал потренироваться. То с основой, то со второй командой, то с третьей...»
— Тренеры делали ставку на других вратарей. В основе — на Сафонова, в «двойке» — на Адамова. Мне кажется, оба тогда были сильнее Жеки.
— Он уверяет, что смотрелся не хуже.
— Между «не хуже» и «лучше» разница есть?
— Безусловно.
— Вот вам и ответ. Тренер-то себе не враг. Тот же Сафонов был первым всегда и везде. Жеку это подбешивало, злился, что не играет. В какой-то момент нездоровые амбиции стали перевешивать.
— В чем выражалось?
— Если перед игрой выходишь готовить вратаря и у вас вспыхивает конфликт... Это недопустимо! Кончилось тем, что в 2019-м Жека поехал в «Балтику».
— Сафонов и Латышонок были не партнерами, которые помогают друг другу, а непримиримыми конкурентами?
— Да. Жека еще и малообщительный. А со Стасом у Матвея сразу возникла химия, подружились. Во вратарской бригаде должен быть хороший микроклимат. Без негатива. Тогда всем комфортно, трудности переносятся легче. Сегодня ты первый номер и я тебе помогаю. Завтра — наоборот.
— Знаете, что после ухода из «Краснодара» Латышонок работал с тренером по ментальной подготовке?
— Слышал. Но не в курсе подробностей. У Жеки раньше какая проблема была? Перенастрой. Если Сафонов умел в играх проявить свое мастерство, то Латышонок выходил как на самый важный матч в жизни. Это мешало. Ошибался, терял уверенность... Наверное, с годами научился подводить себя к игре — отсюда и результат.
— И теперь уже Адамов в Петербурге под ним сидит.
— У каждого своя дорога. Раз Латышонок в «Балтике» дорос до РПЛ, а сейчас в «Зените» безоговорочно первый номер, значит, надо было пройти этот путь. Закалился. Повзрослел, помудрел. Думаю, и обид не осталось. Мы виделись после Суперкубка, переговорили накоротке, обнялись. А когда чемпионат выиграли, Жека написал мне, поздравил, — сказал Савченко.
26-летний голкипер летом 2024 года перешел в «Зенит» из «Балтики». В сезоне-2024/25 Латышонок провел 28 матчей во всех турнирах, пропустил 15 мячей и 17 раз отыграл на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1