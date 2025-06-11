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Тренер вратарей «Краснодара»: «Латышонка подбешивало, что Сафонов был первым. Нездоровые амбиции стали перевешивать»

Александр Кружков
Обозреватель
Вратарь сборной России Матвей Сафонов
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Михаил Савченко, работающий в системе «Краснодара» с 2015 года, в интервью «СЭ» рассказал об экс-голкипере «быков» Евгении Латышонке, который с прошлого года играет за «Зенит».

— В каждом интервью Латышонка сквозит обида на «Краснодар». Цитирую: «На меня там не рассчитывали. Я был как манекен — приезжал потренироваться. То с основой, то со второй командой, то с третьей...»

— Тренеры делали ставку на других вратарей. В основе — на Сафонова, в «двойке» — на Адамова. Мне кажется, оба тогда были сильнее Жеки.

— Он уверяет, что смотрелся не хуже.

— Между «не хуже» и «лучше» разница есть?

— Безусловно.

— Вот вам и ответ. Тренер-то себе не враг. Тот же Сафонов был первым всегда и везде. Жеку это подбешивало, злился, что не играет. В какой-то момент нездоровые амбиции стали перевешивать.

— В чем выражалось?

— Если перед игрой выходишь готовить вратаря и у вас вспыхивает конфликт... Это недопустимо! Кончилось тем, что в 2019-м Жека поехал в «Балтику».

— Сафонов и Латышонок были не партнерами, которые помогают друг другу, а непримиримыми конкурентами?

— Да. Жека еще и малообщительный. А со Стасом у Матвея сразу возникла химия, подружились. Во вратарской бригаде должен быть хороший микроклимат. Без негатива. Тогда всем комфортно, трудности переносятся легче. Сегодня ты первый номер и я тебе помогаю. Завтра — наоборот.

— Знаете, что после ухода из «Краснодара» Латышонок работал с тренером по ментальной подготовке?

— Слышал. Но не в курсе подробностей. У Жеки раньше какая проблема была? Перенастрой. Если Сафонов умел в играх проявить свое мастерство, то Латышонок выходил как на самый важный матч в жизни. Это мешало. Ошибался, терял уверенность... Наверное, с годами научился подводить себя к игре — отсюда и результат.

— И теперь уже Адамов в Петербурге под ним сидит.

— У каждого своя дорога. Раз Латышонок в «Балтике» дорос до РПЛ, а сейчас в «Зените» безоговорочно первый номер, значит, надо было пройти этот путь. Закалился. Повзрослел, помудрел. Думаю, и обид не осталось. Мы виделись после Суперкубка, переговорили накоротке, обнялись. А когда чемпионат выиграли, Жека написал мне, поздравил, — сказал Савченко.

26-летний голкипер летом 2024 года перешел в «Зенит» из «Балтики». В сезоне-2024/25 Латышонок провел 28 матчей во всех турнирах, пропустил 15 мячей и 17 раз отыграл на ноль.

Михаил Савченко, Игорь Акинфеев и&nbsp;Матвей Сафонов.«Сафонов, Агкацев и Латышонок сильнее Акинфеева». Интервью тренера вратарей «Краснодара»
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Матвей Сафонов
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Евгений Латышонок
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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