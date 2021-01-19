Тренер вратарей ЦСКА поблагодарил Акинфеева за решение пригласить его в клуб

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко рассказал о том, как согласился присоединиться к армейскому клубу.

— Прежде всего хотел бы поблагодарить руководство клуба, главного тренера Виктора Гончаренко, а также Игоря Акинфеева за решение пригласить меня на пост тренера вратарей, — цитирует Крамаренко официальный сайт клуба. — Это очень почетно, учитывая тот факт, что ЦСКА — клуб с большими традициями и всегда борется за самые высокие места.

— Как быстро вы согласились на предложение ПФК ЦСКА? В одном из интервью вы назвали его неожиданным...

— Это действительно было так. На протяжении трех лет я работаю в национальной сборной Азербайджана, решение принималось непосредственно перед Новым годом. Мы поговорили с руководством — с Романом Бабаевым, с Виктором Гончаренко, присутствовал Василий Березуцкий. Общались недолго, люди все футбольные. Пришли к тому, что можно будет совмещать два поста. Дальше контактировал с руководством сборной, там мне тоже пошли навстречу. В итоге на днях мы все пришли в к общему решению, что можно попробовать.

— Как будет выстроена ваша работа с точки зрения методологии? Ожидаете ли каких-либо трудностей?

— Думаю, сложностей не возникнет. С Игорем Акинфеевым испытываем друг к другу уважение, я помню его еще молодым, ему было 16-17-лет, а я в то время был в роли опытного голкипера. Еще раз повторю, что это вратарь номер один в России, дай Бог ему здоровья. Надеюсь, с его профессионализмом он будет еще долго радовать всех нас. Когда предлагалась моя кандидатура, именно Игорь сыграл в моем приглашении решающую роль.

Дмитрий Крамаренко выступал за ЦСКА с 2002 по 2003 год, после завершения карьеры футболиста он работал в академии армейцев. С 2020 года специалист работал тренером вратарей сборной Азербайджана.

Ранее тренером вратарей в ЦСКА был экс-голкипер Сергей Овчинников. В конце декабря 2020 года армейцы объявили об уходе специалиста. Вместе с ним команду покинул Виктор Онопко.