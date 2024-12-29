Газзаев: «Уверен, Кавелашвили оправдает доверие народа Грузии на посту президента»

Бывший тренер «Спартак-Алании» Валерий Газзаев поделился мнением об избрании Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии.

Он оставил очень приятное впечатление о себе как о спортсмене, человеке и лидере, — цитирует Газзаева ТАСС. — Не случайно мы видим его избранным президентом. Считаю, что это большое доверие страны и народа, которое, я не сомневаюсь, он оправдает».

Газзаев возглавлял клуб с 1994 по 1999 год. Кавелашвили выступал за «Спартак-Аланию» в 1995 году.