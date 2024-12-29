Газзаев: «Уверен, Кавелашвили оправдает доверие народа Грузии на посту президента»
Бывший тренер «Спартак-Алании» Валерий Газзаев поделился мнением об избрании Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии.
Он оставил очень приятное впечатление о себе как о спортсмене, человеке и лидере, — цитирует Газзаева ТАСС. — Не случайно мы видим его избранным президентом. Считаю, что это большое доверие страны и народа, которое, я не сомневаюсь, он оправдает».
Газзаев возглавлял клуб с 1994 по 1999 год. Кавелашвили выступал за «Спартак-Аланию» в 1995 году.
Источник: ТАСС
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|2
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|
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|18
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
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|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
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|2.03
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ЖК
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
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