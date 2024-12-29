Филимонов — о российских тренерах: «Хочется, чтобы занимались развитием своей тренерской мысли»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, есть ли сейчас дефицит качественных российских тренеров.

«В целом, у нас хорошие тренеры, единственное, что мы все время копируем какие-то методики. Хотелось бы, чтобы наши тренеры занимались развитием своей тренерской мысли, а не пытались копировать модные тенденции», — сказал Филимонов «СЭ».

Филимонов является шестикратным чемпионом России (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и обладателем Кубка страны (1997/1998) в составе «Спартака». Будучи футболистом, он также выступал за тульский «Арсенал», «Факел», «Кубань», ташкентский «Локомотив» и другие команды.

Александр Абустин