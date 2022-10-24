В «Оренбурге» считают, что Сычевой стоит дороже 500 тысяч евро

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением от трансферной стоимости форварда команды Владимира Сычевого.

Портал Transfermarkt.com оценивает 26-летнего россиянина в 500 тысяч евро.

«Отдадим Сычевого только в европейский клуб, в «Ювентус». Ведем работу. На самом деле к нам официально никто не обращался. Неофициально тоже удочку никто не закидывал.

Сычевой стоит дороже, чем написано на Transfermarkt? Я тоже так думаю. Какова его реальная рыночная стоимость? Сложно сказать. Конечно, нам хочется много. Но у него такая позиция, на которую не смотрят на протяжении сезона. Тут надо два года минимум. Все остальное — это риски. Мое мнение: идеально, чтобы он вообще остался и забивал там, где ему комфортно», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

В сезоне-2022/23 Сычевой забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за «Оренбург» во всех турнирах.