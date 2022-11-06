Тренер «Сочи» ответил на вопрос, остается ли Гаранин в клубе

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе старшего тренера команды Вадима Гаранина из клуба.

5 ноября «Сочи» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в рамках 16-го тура РПЛ. Гаранин не присутствовал на игре. Как пояснили в «Сочи», специалист пропустил матч по причине болезни.

— Кто готовил команду к вчерашней игре — Точилин или Гаранин?

— Клуб сделал заявление, — сказал Бородин.

— Заика сказал, что команду принял Точилин. Это правда?

— Кириллу виднее. Он видел, кто готовил команду.

— Где сейчас Гаранин? Является ли он частью клуба?

— Слишком много вопросов. Кирилл вам все ответил. Дальше делайте свои выводы.

В среду, 2 ноября появилась информация о том, что Гаранин отправлен в отставку, однако позднее президент клуба Борис Ротенберг опроверг эти данные.

Гаранин работает в «Сочи» с июня 2022 года, он пришел в команду после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.