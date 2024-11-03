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Силкин о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Отношения лучше выяснять футболом, а не драками»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

«Такие матчи всегда принципиальны. До игры я говорил, что футбола будет меньше — будет борьба. Так и получилось! На каких бы местах ЦСКА и «Спартак» ни находились, между ними всегда будет битва. Сложно оценить эту игру из-за потасовки, но «Спартак» выглядел лучше. Наверное, последуют жесткие решения и дисквалификации. Но все-таки лучше отношения выяснять футболом, а не драками», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена». Во втором тайме между футболистами произошла массовая драка, в результате которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и хавбек красно-белых Руслан Литвинов.

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
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