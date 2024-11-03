Силкин о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Отношения лучше выяснять футболом, а не драками»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил матч 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

«Такие матчи всегда принципиальны. До игры я говорил, что футбола будет меньше — будет борьба. Так и получилось! На каких бы местах ЦСКА и «Спартак» ни находились, между ними всегда будет битва. Сложно оценить эту игру из-за потасовки, но «Спартак» выглядел лучше. Наверное, последуют жесткие решения и дисквалификации. Но все-таки лучше отношения выяснять футболом, а не драками», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена». Во втором тайме между футболистами произошла массовая драка, в результате которой были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и хавбек красно-белых Руслан Литвинов.