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Сегодня, 09:55

Тренер сборной Казахстана допускает, что Алип уйдет из «Зенита» в аренду

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Нуралы Алип.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью для «СЭ» оценил перспективы защитника Нуралы Алипа в «Зените».

— Как бы оценили игру Алипа?

— Я не раз говорил, что это наш основной защитник. С ним и без него сборная Казахстана играет по-разному. Алип здорово ведет единоборства, у него неплохая скорость.

— Не ошибся ли он, подписав полноценный контракт с «Зенитом»? Не слишком ли высокая для него планка? Реально ли выиграть конкуренцию у Ренана и Родригао?

— Понятно, что в «Зените» высокая конкуренция. Да и уровень давления в таком клубе очень серьезный. Алип это осознает. Он уже получил большой опыт, даже тренируясь в составе питерской команды с такими мастерами. Сейчас он уже готов к следующему шагу — матчи за сборную это показывают. Но если Алип не будет получать достаточного игрового времени в «Зените» (а он хочет играть), то, думаю, станет рассматривать вариант с арендой в другую команду.

Полностью интервью Адиева «СЭ» читайте здесь

ФК Зенит
Нуралы Алип
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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 Химки 20 3 4 13 19-41 13
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