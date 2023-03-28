Тренер сборной Казахстана допускает, что Алип уйдет из «Зенита» в аренду

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью для «СЭ» оценил перспективы защитника Нуралы Алипа в «Зените».

— Как бы оценили игру Алипа?

— Я не раз говорил, что это наш основной защитник. С ним и без него сборная Казахстана играет по-разному. Алип здорово ведет единоборства, у него неплохая скорость.

— Не ошибся ли он, подписав полноценный контракт с «Зенитом»? Не слишком ли высокая для него планка? Реально ли выиграть конкуренцию у Ренана и Родригао?

— Понятно, что в «Зените» высокая конкуренция. Да и уровень давления в таком клубе очень серьезный. Алип это осознает. Он уже получил большой опыт, даже тренируясь в составе питерской команды с такими мастерами. Сейчас он уже готов к следующему шагу — матчи за сборную это показывают. Но если Алип не будет получать достаточного игрового времени в «Зените» (а он хочет играть), то, думаю, станет рассматривать вариант с арендой в другую команду.

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