Карвальо назвал Федотова лучшим российским тренером

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэль Карвальо в комментарии для «СЭ» назвал лучшего российского тренера.

«Лучший ли Федотов из российских тренеров? Да, конечно. Он проводит отличную работу. С учетом проделанной работы, можно сказать, что он очень хороший, один из лучших тренеров России», — сказал Карвальо «СЭ».

После 20 туров ЦСКА с 35 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.