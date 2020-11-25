Карпин ответил Басте. Тренер написал о Бузовой, Моргенштерне и ростовской прописке

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин жестко ответил рэперу Василию «Басте» Вакуленко, который ранее раскритиковал специалиста. Баста ранее рассказал о конфликте с Карпиным по поводу концерта на стадионе «Ростова», а также заявил, что не ассоциирует его ни с клубом, ни с городом.

Карпин в Instagram приложил скриншоты своей регистрации в Ростове-на-Дону и написал:

«Отвечаю по пунктам:

1. У меня не было конфликта с вами, Василии?. Я не конфликтую с деятелями искусства, а если и были претензии, то к управляющеи? компании «Спорт-инжиниринг», представители которой решили срубить баблища в неприемлемые для «Ростова» даты, запланировав концерт на лучшем стадионе «вашего» родного города. При этом мне абсолютно до одного места, кто там выступает, пусть даже Бузова или Моргенштерн — я был бы против. Моя задача — обеспечить спортсменам базовые условия для игры, а не вступать в конфликты.

2. Если честно, я, конечно же, очень переживаю, что вы не ассоциируете меня ни с «Ростовом», ни с Ростовом-на-Дону. Ну да, я очереднои? тренер клуба, и да — наемник, причем с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я приезжии? везде с того момента, как в 15 лет уехал из роднои? Нарвы учиться. Это я. А кто вы?

3. А вот по поводу прописки, которая давно считается пережитком прошлого, отвечу вам свежим фото. Вот так поворот, правда?!

P. S. Василии?, мы же почти на «ты»? Будь так добр, сообщи, пожалуи?ста, что, где, как и когда можно говорить и делать в «твоем» родном городе! Постараюсь максимально широко распространить эту информацию, особенно между наемными рабочими и приезжими здесь, на твоеи? малои? родине.

Заранее благодарю!

Со всем уважением, приезжии? наемник Валерии? Карпин".