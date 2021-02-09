Тренер «Ривер Плейта» оценил возможность возвращения Дриусси

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо высказался о возможности возвращения в команду Себастьяна Дриусси. Форвард «Зенита» — воспитанник «Ривера», в составе команды из Буэнос-Айреса он выступал до перехода в петербургский клуб в 2017 году.

«Я ежедневно разговаривал с ним в течение месяца. Мы были бы рады видеть его. Он прилагает огромные усилия, чтобы вернуться», — цитирует TyC Sports Гальярдо.

По информации аргентинского журналиста Эмилиано Палуди, 24-летний Дриусси сначала должен продлить контракт с «Зенитом», чтобы потом иметь возможность уйти в аренду в «Ривер Плейт».

Ннынешний контракт Дриусси с «Зенитом» истекает в 2022 году. Трансферное окно в Аргентине закрывается 18 февраля.

В текущем сезоне Дриусси провел 12 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу в составе «Зенита».