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Джикия сказал, что ждет Промеса в «Спартаке»

22:22
Георгий Джикия и Квинси Промес. Фото ФК «Спартак»
Георгий Джикия и Квинси Промес. Фото ФК «Спартак»
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия в эфире Матч ТВ сказал, что ждет вингера Квинси Промеса в команде. На вопрос ведущего о том, когда Промес приедет в «Спартак», Джикия ответил: «Скоро, надеюсь».

Ранее капитан красно-белых в интервью клубной пресс-службе сказал: «Где Промес? Хватит спрашивать всякую ерунду . Где Промес? Все, спасибо».
Вчера стало известно, что «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по 29-летнему футболисту.

Напомним, Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и стал в составе красно-белых чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне Промес принял участие в 25 матчах, в которых забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу.

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