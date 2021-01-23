Тренер по физподготовке «Спартака» высоко оценил работу Хендрикса и Роши на сборе
16:56
Тренер по физподготовке «Спартака» Владимир Чепзанович рассказал о состоянии нападающего Педро Роши и полузащитника Йоритта Хендрикса.
— Посмотрим на итоги их тестов, поймем уровень. Но сейчас они показывали себя хорошо. Педро в лучшем состоянии, чем остальные игроки были месяц назад, но еще предстоит работа. Думаю, к первой игре чемпионата все будут в хорошей форме.
Напомним, Йоррит Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ. Педро Роша вернулся из аренды во «Фламенго».
(Артем Калинин)
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