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Тренер по физподготовке «Спартака» высоко оценил работу Хендрикса и Роши на сборе

16:56
Педро Роша. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Педро Роша. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Тренер по физподготовке «Спартака» Владимир Чепзанович рассказал о состоянии нападающего Педро Роши и полузащитника Йоритта Хендрикса.

— Посмотрим на итоги их тестов, поймем уровень. Но сейчас они показывали себя хорошо. Педро в лучшем состоянии, чем остальные игроки были месяц назад, но еще предстоит работа. Думаю, к первой игре чемпионата все будут в хорошей форме.

Напомним, Йоррит Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ. Педро Роша вернулся из аренды во «Фламенго».

(Артем Калинин)

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