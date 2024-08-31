Тренер «Пари НН» Илич ушел со скамейки при счете 0:3 в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич ушел со скамейки по ходу матча 7-го тура РПЛ против «Зенита».

На 73-й минуте 46-летний серб ушел в подтрибунное помещение при счете 0:3 в пользу соперника. Через несколько минут Илич вернулся на скамейку.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Зенит».