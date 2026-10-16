Главный тренер «Зенита» Семак: «Ахмат» в любом месте достаточно опасен, команда умеет играть на контратаках»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 11-го тура РПЛ против «Ахмата» оценил уровень грозненской команды.

— «Ахмат» скорее более опасен дома, нежели в гостях. Вы как смотрите на ситуацию в чеченской команде?

— Здесь нет такого, что более опасен дома. Есть статистика, конечно, по которой можно сделать предположения, что команды, которые зарабатывают больше очков у себя на поле, в родных стенах, более привыкшие. Как тому же «Оренбургу» или другим клубам, которые привыкают играть на своем газоне. Но, в любом случае, в домашних матчах команда, которую мы считаем «домашней», из 10 не проиграет 2-3 матча, а на выездных из 10 не проиграет 4-5. Поэтому здесь сложно предположить, как сложится этот матч. Это команда, которая любит, которая умеет играть на контратаках. Думаю, «Ахмат» в любом месте достаточно опасен, команда очень качественная, очень опытная. И главный тренер... Думаю, нас ждет очень непростой матч.

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в воскресенье, 18 октября, на «Газпром Арене». Начало — в 14:00 по московскому времени.

После 10 туров «Зенит» занимает третье место, набрав 21 очко. У «Ахмата» — 11 очков и 11-е место.

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