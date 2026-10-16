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Сергей Семак: комментарий главного тренера «Зенита» об уровне «Ахмата»

Главный тренер «Зенита» Семак: «Ахмат» в любом месте достаточно опасен, команда умеет играть на контратаках»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 11-го тура РПЛ против «Ахмата» оценил уровень грозненской команды.

— «Ахмат» скорее более опасен дома, нежели в гостях. Вы как смотрите на ситуацию в чеченской команде?

— Здесь нет такого, что более опасен дома. Есть статистика, конечно, по которой можно сделать предположения, что команды, которые зарабатывают больше очков у себя на поле, в родных стенах, более привыкшие. Как тому же «Оренбургу» или другим клубам, которые привыкают играть на своем газоне. Но, в любом случае, в домашних матчах команда, которую мы считаем «домашней», из 10 не проиграет 2-3 матча, а на выездных из 10 не проиграет 4-5. Поэтому здесь сложно предположить, как сложится этот матч. Это команда, которая любит, которая умеет играть на контратаках. Думаю, «Ахмат» в любом месте достаточно опасен, команда очень качественная, очень опытная. И главный тренер... Думаю, нас ждет очень непростой матч.

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в воскресенье, 18 октября, на «Газпром Арене». Начало — в 14:00 по московскому времени.

После 10 туров «Зенит» занимает третье место, набрав 21 очко. У «Ахмата» — 11 очков и 11-е место.

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Источник: официальный сайт ФК «Зенит»
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Сергей Семак
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ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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