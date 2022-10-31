Тренер оценил игру полузащитника Каймакова в «Торпедо»

Хорватский тренер Зоран Зекич, работавший с Михаилом Каймаковым в «Шерифе», «Осиеке» и «Славен Белупо», прокомментировал выступление полузащитника в чемпионате России в составе «Торпедо».

— С Каймаковым я работал еще по юношам в «Шерифе». Он уже тогда показывал, что его технические качества на высоком уровне. Миша может бегать два дня подряд, отлично обращается с мячом и хорош с точки зрения тайминга. Его можно использовать опорным, выпускать под нападающими. Может даже на левом краю действовать — универсальный парень. Уверен, у него есть пространство для прогресса. Михаил много лет мечтал играть в чемпионате России, и когда поступило предложение от «Торпедо», я сразу понимал, что он уедет. Это отличная команда. Миша так решил, и у нас не было никаких вопросов.

— Что ждет Каймакова в России? По потенциалу он способен играть в топ-клубах?

— Я смотрел несколько матчей «Торпедо» с его участием. Думаю, Миша уже показал свои качества. Конечно, ему нужно чуть-чуть времени и опыта. Надо понять, какие требования у тренера. Сейчас такая ситуация в клубе, очки нужны в каждом матче. Не получается играть так, как хочешь. С моей точки зрения, футболистам нужно расслабиться и действовать более спокойно, с большей верой в себя. Проблем в «Торпедо» сейчас много, но тем больше вызов для тренера и для руководства. Что касается Миши, ему надо использовать каждую тренировку. Я знаю, что он готов работать целыми днями — и с мячом, и без мяча, и после того, как с поля уходит вся команда. Так он делал, когда пришел в «Осиек». Спокойно демонстрировал характер, прогрессировал изо дня в день. В «Славен Белупо» он был уже одним из лучших опорников чемпионата Хорватии. Вы, возможно, не следите за хорватским чемпионатом, но у нас здесь нет слабых соперников. Уверен, и в России у него все будет отлично, — приводит слова тренера «РБ Спорт».