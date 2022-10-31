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Тренер оценил игру полузащитника Каймакова в «Торпедо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Хорватский тренер Зоран Зекич, работавший с Михаилом Каймаковым в «Шерифе», «Осиеке» и «Славен Белупо», прокомментировал выступление полузащитника в чемпионате России в составе «Торпедо».

— С Каймаковым я работал еще по юношам в «Шерифе». Он уже тогда показывал, что его технические качества на высоком уровне. Миша может бегать два дня подряд, отлично обращается с мячом и хорош с точки зрения тайминга. Его можно использовать опорным, выпускать под нападающими. Может даже на левом краю действовать — универсальный парень. Уверен, у него есть пространство для прогресса. Михаил много лет мечтал играть в чемпионате России, и когда поступило предложение от «Торпедо», я сразу понимал, что он уедет. Это отличная команда. Миша так решил, и у нас не было никаких вопросов.

— Что ждет Каймакова в России? По потенциалу он способен играть в топ-клубах?

— Я смотрел несколько матчей «Торпедо» с его участием. Думаю, Миша уже показал свои качества. Конечно, ему нужно чуть-чуть времени и опыта. Надо понять, какие требования у тренера. Сейчас такая ситуация в клубе, очки нужны в каждом матче. Не получается играть так, как хочешь. С моей точки зрения, футболистам нужно расслабиться и действовать более спокойно, с большей верой в себя. Проблем в «Торпедо» сейчас много, но тем больше вызов для тренера и для руководства. Что касается Миши, ему надо использовать каждую тренировку. Я знаю, что он готов работать целыми днями — и с мячом, и без мяча, и после того, как с поля уходит вся команда. Так он делал, когда пришел в «Осиек». Спокойно демонстрировал характер, прогрессировал изо дня в день. В «Славен Белупо» он был уже одним из лучших опорников чемпионата Хорватии. Вы, возможно, не следите за хорватским чемпионатом, но у нас здесь нет слабых соперников. Уверен, и в России у него все будет отлично, — приводит слова тренера «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-slaven-belupo-zekich-kogda-postupilo-predlozhenie-ot-torpedo-ya-ponimal-chto-kajmakov-uedet-e-to-otlichnaya-komanda/
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 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
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 - : -
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