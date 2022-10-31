Тренер оценил игру полузащитника Каймакова в «Торпедо»
Хорватский тренер Зоран Зекич, работавший с Михаилом Каймаковым в «Шерифе», «Осиеке» и «Славен Белупо», прокомментировал выступление полузащитника в чемпионате России в составе «Торпедо».
— С Каймаковым я работал еще по юношам в «Шерифе». Он уже тогда показывал, что его технические качества на высоком уровне. Миша может бегать два дня подряд, отлично обращается с мячом и хорош с точки зрения тайминга. Его можно использовать опорным, выпускать под нападающими. Может даже на левом краю действовать — универсальный парень. Уверен, у него есть пространство для прогресса. Михаил много лет мечтал играть в чемпионате России, и когда поступило предложение от «Торпедо», я сразу понимал, что он уедет. Это отличная команда. Миша так решил, и у нас не было никаких вопросов.
— Что ждет Каймакова в России? По потенциалу он способен играть в топ-клубах?
— Я смотрел несколько матчей «Торпедо» с его участием. Думаю, Миша уже показал свои качества. Конечно, ему нужно чуть-чуть времени и опыта. Надо понять, какие требования у тренера. Сейчас такая ситуация в клубе, очки нужны в каждом матче. Не получается играть так, как хочешь. С моей точки зрения, футболистам нужно расслабиться и действовать более спокойно, с большей верой в себя. Проблем в «Торпедо» сейчас много, но тем больше вызов для тренера и для руководства. Что касается Миши, ему надо использовать каждую тренировку. Я знаю, что он готов работать целыми днями — и с мячом, и без мяча, и после того, как с поля уходит вся команда. Так он делал, когда пришел в «Осиек». Спокойно демонстрировал характер, прогрессировал изо дня в день. В «Славен Белупо» он был уже одним из лучших опорников чемпионата Хорватии. Вы, возможно, не следите за хорватским чемпионатом, но у нас здесь нет слабых соперников. Уверен, и в России у него все будет отлично, — приводит слова тренера «РБ Спорт».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
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2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2