Защитник «Торпедо» Самсонов: «Хорошо бы отнесся к приглашению батюшки, я верующий человек»

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов в разговоре с «СЭ» высказался о приглашении «Химками» священника на стадион и базу.

— «Химки» позвали священника, чтобы начать побеждать. Что сделать «Торпедо»?

— Научиться забивать голы.

— Батюшку звать не надо?

— Все может быть.

— Как бы ты отнесся к такому?

— Хорошо, я верующий человек.

— Что-то похоже было в карьере было?

— Было, когда и батюшка приходил, и раздевалку святил. Когда играл в Казахстан, у них свои приметы. Приезжали, проводили обряд, чтобы команда начинала выигрывать.

— Какой?

— Какие обряды у мусульман?

— Барана резали на поле?

— Да.

— А батюшку в какой команде приглашали?

— Еще когда дома играл. Мы не приглашали, сами ездили всей командой в храм.

— Помогало?

— Дело не в этом. Ты же не едешь чего-то просить. Если ты верующий человек, то должен ходить в храм и верить в Бога.

«Торпедо» с 6 очками после 15 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 9 очками расположились на 15-й строчке.