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Защитник «Торпедо» Самсонов: «Хорошо бы отнесся к приглашению батюшки, я верующий человек»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Артем Самсонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов в разговоре с «СЭ» высказался о приглашении «Химками» священника на стадион и базу.

— «Химки» позвали священника, чтобы начать побеждать. Что сделать «Торпедо»?

— Научиться забивать голы.

— Батюшку звать не надо?

— Все может быть.

— Как бы ты отнесся к такому?

— Хорошо, я верующий человек.

Скандал с&nbsp;участием &laquo;Химок&raquo; и&nbsp;Ксении Собчак (справа). «Малахольной девице на пятом десятке пора и честь знать». Российский клуб изгоняет бесов и обличает Собчак

— Что-то похоже было в карьере было?

— Было, когда и батюшка приходил, и раздевалку святил. Когда играл в Казахстан, у них свои приметы. Приезжали, проводили обряд, чтобы команда начинала выигрывать.

— Какой?

— Какие обряды у мусульман?

— Барана резали на поле?

— Да.

— А батюшку в какой команде приглашали?

— Еще когда дома играл. Мы не приглашали, сами ездили всей командой в храм.

— Помогало?

— Дело не в этом. Ты же не едешь чего-то просить. Если ты верующий человек, то должен ходить в храм и верить в Бога.

«Торпедо» с 6 очками после 15 туров занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 9 очками расположились на 15-й строчке.

Артем Самсонов
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
1
0
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 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

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 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Сочи

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