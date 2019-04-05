Тренер назвал главную причину поражения молодежки "Спартака" от ЦСКА

Главный тренер молодежной команды "Спартака" Алексей Лунин после матча 22-го тура молодежного первенства с ЦСКА (1:2) посетовал на игру в обороне. По его словам, в первом тайме нужно было забивать больше голов.

– Плохо сыграли в обороне во второй половине, что привело к двум пропущенным мячам и проигрышу, – цитирует Лунина официальный сайт "Спартака". – Но главная причина неудачи в том, что не забили больше в первом тайме, хотя владели преимуществом.