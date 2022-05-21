Комппер: «Я хочу тренировать в бундеслиге. Уровень РПЛ без еврокубков упадет, а амбициозные игроки покинут Россию»

Тренер «Локомотива» Марвин Комппер заявил, что хочет работать в бундеслиге.

10 октября 2021 года 36-летний немец вошел в тренерский штаб своего соотечественника Маркуса Гисдоля в московском клубе. После ухода Гисдоля 1 марта 2022 года Комппер стал исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива».

«Я хочу тренировать в бундеслиге, — приводит слова Комппера Sport1. — Моя работа в Москве — серьезный шаг вперед, но российским клубам не разрешили выступать в европейских кубках. Уровень РПЛ без еврокубков упадет, а амбициозные игроки покинут Россию. Путь должен вести меня обратно в Европу, в Германию. Это моя цель. Я хочу добиться максимума как тренер».

2 мая УЕФА объявил об отстранении российских клубов от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.