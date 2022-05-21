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Комппер: «Я хочу тренировать в бундеслиге. Уровень РПЛ без еврокубков упадет, а амбициозные игроки покинут Россию»

Тренер «Локомотива» Комппер заявил, что хочет работать в бундеслиге
Карен Саркисян
Корреспондент
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Тренер «Локомотива» Марвин Комппер заявил, что хочет работать в бундеслиге.

10 октября 2021 года 36-летний немец вошел в тренерский штаб своего соотечественника Маркуса Гисдоля в московском клубе. После ухода Гисдоля 1 марта 2022 года Комппер стал исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива».

«Я хочу тренировать в бундеслиге, — приводит слова Комппера Sport1. — Моя работа в Москве — серьезный шаг вперед, но российским клубам не разрешили выступать в европейских кубках. Уровень РПЛ без еврокубков упадет, а амбициозные игроки покинут Россию. Путь должен вести меня обратно в Европу, в Германию. Это моя цель. Я хочу добиться максимума как тренер».

2 мая УЕФА объявил об отстранении российских клубов от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.

Источник: https://www.sport1.de/news/fussball/dfb-pokal/2022/05/dfb-pokal-compper-atzt-im-schal-zoff-mit-rb-leipzig-gegen-sc-freiburg

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Сочи

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки
Спартак

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Марвин Комппер
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Маркус Гисдоль
УЕФА
3
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
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Химки – Спартак
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Дмитрий Полоз

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