Погребняк одобрительно относится к возможной продаже пива на матчах РПЛ в Москве

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможной продажи алкоголя на матчах РПЛ в Москве.

«Положительно к этому отношусь! Отличная идея. На западе есть пиво. Абсолютно поддерживаю эту инициативу», — сказал Погребняк «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Динамо» планирует продавать пиво на матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи». Это стало возможно после принятия постановления правительства города Москвы. Власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента.