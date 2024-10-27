Семак объяснил обратную замену форварда Артура в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос корреспондента «СЭ» Алексея Михайлова про обратную замену бразильского вингера Артура по ходу второго тайма.

«Обратная замена Артура была связана с тем, что мы исполняли стандартные положения, когда уже практически начиналось дополнительное время. Мы много атаковали, было много фланговых передач. Посчитали, что в данном случае лучше выпустить еще одного высокорослого игрока, тем более мы знаем, что Саша [Соболев] может выйти и забить, у него хорошее чувство позиции, он хорошо играет на стандартных положениях. Поэтому эта замена связана не с тем, что Артур был плох, а с тем, что нам нужен был игрок, который умеет хорошо играть в штрафной площади, чтобы все-таки постараться победить», — сказал Семак.