Тренер «Краснодара»: «Восемь легионеров на поле? В паспорт не смотрим»

Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин, который присутствовал на пресс-конференции вместо дисквалифицированного главного тренера Мурада Мусаева, после победы над «Химками» (7:2) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что восемь легионеров в стартовом составе вышли потому, что были лучше готовы, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Мы довольны тем, что одержали победу, начало было хорошее, — отметил Оленин. — Но пропустили два гола. После забитых мячей в перерыве внесли коррективы. Ребята выполнили установку на второй тайм. Этот матч был очень важен для нас.

— До травмы Классон был штатным пенальтистом. Почему сейчас с точки бил не он?

— Потому что был выбран Берг, но Классон был в списке пенальтистов.

— Достаточно необычный стартовый состав с восемью легионерами. Учитывая соперника и в целом философию клуба, почему был сделан выбор в пользу такого большого количества легионеров?

— В паспорт не смотрим. Кто был лучше готов, тот и начал в стартовом составе.

— Какие функции были у Классона в этой игре? Он очень часто располагался рядом с Бергом.

— Классон играл крайнего нападающего. Все знают, что мы играем узко, поэтому он искал позицию, где ему было более выгодно играть.

— Почему Спаич оказался десятым лишним легионером? То, что у «Фейеноорда» нет права выкупа, говорит, что «Краснодар» еще рассчитывает на него?

— Он был травмирован. В связи с этим не получилось иметь игровую практику. «Фейеноррд» — чемпион, и для Спаича этот опыт будет полезен. Мы рассчитываем на него.

— Игра с «Химками» напоминала товарищескую. Как считаете, это благоприятная подготовка к матчу Лиги чемпионов?

— Не считаем, что это был матч как на открытой тренировке. Все видели: только «Химки» сбавили обороты — поплатились. Мы готовились и победили. Теперь будем готовиться к ПАОКу.

— Почему в заявке не было Ари и Газинского?

— Газинский имел небольшое недомогание, и он только сегодня он начал тренироваться индивидуально. Рассчитываем в ближайшем матче на него. У Ари мышечное повреждение. Скорее всего, его не будет.