Божович вспомнил, как в конце 1990-х НАТО бомбило Югославию

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» вспомнил, как в конце 1990-х НАТО бомбило Югославию.

— Я был югославом и остался им. Как у вас есть те, кто до сих пор любит Советский Союз. Югославия была самой лучшей страной мира!

— Почти все советские люди даже не мечтали туда съездить. Если в Болгарию или ГДР это еще было возможно, то Югославия находилась где-то посередине между социалистическим и капиталистическим миром.

— Тито был сильный президент, он ссорился и с СССР, и с США и никого не боялся! Сейчас в любом городе есть кто-то при власти — левые, правые, еще какие-то. И все при деньгах, потому что думают только о своем кармане. А Тито умер бедным, у него не было счетов в иностранных банках.

— Вас на войну не могли призвать? Вы ведь 18 месяцев служили в Хорватии, а значит, навыки у вас были.

— Не призвали, потому что я был футболистом. В 1999 году играл в Японии, сломал руку. Вернулся в Черногорию, а на следующий день нас начали бомбить. С этого момента я никогда не полюблю Запад. Бомбили аэропорт, другие объекты в городе. Дети погибли. Кому это вообще в голову пришло?

— Сколько лет потребовалось сербскому футболу, чтобы после всех санкций полностью восстановиться? По аналогии, хочется понимать, что ждет Россию, когда ее футбол вернется обратно.

— До конца он так и не восстановился. Денег нет. Не дают восстановиться! Два-три новых стадиона за все время только построили. Они не могут понять, что ни один серб не пойдет навстречу санкциям против России — нас Запад бомбил! Это не значит, что люди здесь против Украины. Вооруженный конфликт — это всегда плохо! Но наш народ никогда не забудет, что с ним сделали.

Сначала сказали — уберите Милошевича (президента Сербии в 1990-е годы, был осужден международным трибуналом в Гааге и умер в тюремной камере. — Прим. И.Р.), и мы вас примем в Евросоюз. Забрали Милошевича — и не приняли. Сейчас просят ввести санкции против России, еще что-то сделать. Но, что бы мы ни сделали, они никогда нас не примут! А Турция уже сколько ждет? Они не могут сказать, что не хотят принять Турцию, потому что они мусульмане. И где же ваша демократия?!

Полностью интервью Миодрага Божовича можно прочитать на сайте «СЭ».