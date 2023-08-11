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Божович вспомнил, как в конце 1990-х НАТО бомбило Югославию

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» вспомнил, как в конце 1990-х НАТО бомбило Югославию.

— Я был югославом и остался им. Как у вас есть те, кто до сих пор любит Советский Союз. Югославия была самой лучшей страной мира!

— Почти все советские люди даже не мечтали туда съездить. Если в Болгарию или ГДР это еще было возможно, то Югославия находилась где-то посередине между социалистическим и капиталистическим миром.

— Тито был сильный президент, он ссорился и с СССР, и с США и никого не боялся! Сейчас в любом городе есть кто-то при власти — левые, правые, еще какие-то. И все при деньгах, потому что думают только о своем кармане. А Тито умер бедным, у него не было счетов в иностранных банках.

— Вас на войну не могли призвать? Вы ведь 18 месяцев служили в Хорватии, а значит, навыки у вас были.

— Не призвали, потому что я был футболистом. В 1999 году играл в Японии, сломал руку. Вернулся в Черногорию, а на следующий день нас начали бомбить. С этого момента я никогда не полюблю Запад. Бомбили аэропорт, другие объекты в городе. Дети погибли. Кому это вообще в голову пришло?

— Сколько лет потребовалось сербскому футболу, чтобы после всех санкций полностью восстановиться? По аналогии, хочется понимать, что ждет Россию, когда ее футбол вернется обратно.

— До конца он так и не восстановился. Денег нет. Не дают восстановиться! Два-три новых стадиона за все время только построили. Они не могут понять, что ни один серб не пойдет навстречу санкциям против России — нас Запад бомбил! Это не значит, что люди здесь против Украины. Вооруженный конфликт — это всегда плохо! Но наш народ никогда не забудет, что с ним сделали.

Сначала сказали — уберите Милошевича (президента Сербии в 1990-е годы, был осужден международным трибуналом в Гааге и умер в тюремной камере. — Прим. И.Р.), и мы вас примем в Евросоюз. Забрали Милошевича — и не приняли. Сейчас просят ввести санкции против России, еще что-то сделать. Но, что бы мы ни сделали, они никогда нас не примут! А Турция уже сколько ждет? Они не могут сказать, что не хотят принять Турцию, потому что они мусульмане. И где же ваша демократия?!

Полностью интервью Миодрага Божовича можно прочитать на сайте «СЭ».

Футбол
Миодраг Божович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
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Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

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Локомотив

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

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И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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