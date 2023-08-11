Божович вспомнил, как в конце 1990-х НАТО бомбило Югославию
Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» вспомнил, как в конце 1990-х НАТО бомбило Югославию.
— Я был югославом и остался им. Как у вас есть те, кто до сих пор любит Советский Союз. Югославия была самой лучшей страной мира!
— Почти все советские люди даже не мечтали туда съездить. Если в Болгарию или ГДР это еще было возможно, то Югославия находилась где-то посередине между социалистическим и капиталистическим миром.
— Тито был сильный президент, он ссорился и с СССР, и с США и никого не боялся! Сейчас в любом городе есть кто-то при власти — левые, правые, еще какие-то. И все при деньгах, потому что думают только о своем кармане. А Тито умер бедным, у него не было счетов в иностранных банках.
— Вас на войну не могли призвать? Вы ведь 18 месяцев служили в Хорватии, а значит, навыки у вас были.
— Не призвали, потому что я был футболистом. В 1999 году играл в Японии, сломал руку. Вернулся в Черногорию, а на следующий день нас начали бомбить. С этого момента я никогда не полюблю Запад. Бомбили аэропорт, другие объекты в городе. Дети погибли. Кому это вообще в голову пришло?
— Сколько лет потребовалось сербскому футболу, чтобы после всех санкций полностью восстановиться? По аналогии, хочется понимать, что ждет Россию, когда ее футбол вернется обратно.
— До конца он так и не восстановился. Денег нет. Не дают восстановиться! Два-три новых стадиона за все время только построили. Они не могут понять, что ни один серб не пойдет навстречу санкциям против России — нас Запад бомбил! Это не значит, что люди здесь против Украины. Вооруженный конфликт — это всегда плохо! Но наш народ никогда не забудет, что с ним сделали.
Сначала сказали — уберите Милошевича (президента Сербии в 1990-е годы, был осужден международным трибуналом в Гааге и умер в тюремной камере. — Прим. И.Р.), и мы вас примем в Евросоюз. Забрали Милошевича — и не приняли. Сейчас просят ввести санкции против России, еще что-то сделать. Но, что бы мы ни сделали, они никогда нас не примут! А Турция уже сколько ждет? Они не могут сказать, что не хотят принять Турцию, потому что они мусульмане. И где же ваша демократия?!
Полностью интервью Миодрага Божовича можно прочитать на сайте «СЭ».
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1
|Спартак
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|9-4
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2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
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3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
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4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
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5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
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6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
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7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
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8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
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9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
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10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
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11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
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12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
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13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
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14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
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15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
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16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
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Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
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Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
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Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
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Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
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Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
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Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
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ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
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Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
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Федор Чалов
ЦСКА
|4
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
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Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
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Александр Соболев
Спартак
|2
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
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Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
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Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0