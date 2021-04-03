Тренер «Динамо» Шварц: «Доволен качеством игры, которое мы показали»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после победы над «Уфой» (4:0) в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.
— Чуть ли не впервые в сезоне «Динамо» не позволило создать ничего у своих ворот, что об этом думаете?
— Сегодня была хорошая игра. Я бы еще отметил тот факт, что при потере мяча мы максимально быстро вступали в контротбор. Это сыграло свою роль. Я отмечу, что мы забивали красивые мячи. Нам удалось поразить ворота после стандартных положений. Доволен качеством игры, которое мы показали.
— Многие опасались за состояние игроков в молодежной сборной, но сегодня все голы соорудили они. Как прокомментируете их игру?
— Благодаря нашим тренерам по физической подготовке, наши игроки находятся в прекрасной физической форме. Мы каждую неделю контролируем их состояние. Я бы выразил благодарность нашему медицинскому департаменту, который очень хорошо выполняет свою работу. Ребята достойно справляются с нагрузками, которые на них выпадают. Сейчас будет «английская» неделя, к ней мы подошли в хорошем физическом состоянии, — сказал Шварц.
(Владимир Пушкарев)
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