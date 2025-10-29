Челестини — о ЦСКА: «Мы на пределе с июня, потому что многие играют без перерыва»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о физическом состоянии команды.

— Вы сказали, что команда на пределе. Что вы имеете в виду?

— Я в топе, в порядке. Я летаю. Готов играть. Но мы на пределе, потому что многие футболисты играют без перерыва, вызываются в сборную. Очевидно, что они не отдыхают. Но мы на пределе с июня.

— Как проходит ваше обучение русскому языку?

— Мой уровень слабый. Я изучаю каждый день новые слова. Но это отдельные слова, трудно стоить предложения. Чем больше буду слушать русскую речь, тем быстрее выучу язык.

После 13 туров ЦСКА с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.