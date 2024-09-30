Камоцци назвал «Краснодар» основным конкурентом «Зенита»

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци рассказал, кого считает главным конкурентом «Зенита» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Я думаю, что интрига в этом сезоне РПЛ точно есть, уже сейчас это видно. Думаю, «Краснодар» — основной конкурент «Зенита» в этом сезоне», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

«Краснодар» с 24 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ после 10 туров. «Зенит» (23) идет третьим.