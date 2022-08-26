Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Юрий Никифоров в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Бальде Кейта в московский клуб.

«Может быть, Абаскаль недоволен нынешними нападающими. Может быть, Николсон хочет покинуть команду. Но Бальде Кейта — это усиление. У «Спартака» будет здоровая конкуренция в нападении, в команде будет три чистых форварда. Время покажет, поможет ли Кейта «Спартаку» в борьбе за золото или нет. Чемпионат длинный, будет время себя показать», — сказал Никифоров корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».