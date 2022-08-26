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Кавазашвили — о переходе Кейта: «То, что он играл в «Монако» и в итальянских клубах не значит, что он хороший футболист»

Кавазашвили отреагировал на переход Бальде Кейта в «Спартак»
Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Бальде Кейта в московский клуб.

«Ничего не думаю об этом футболисте. Я его вообще не знаю. Хороший ли у него послужной список? То, что он играл в «Монако» и в итальянских клубах не значит, что он хороший футболист. Вот если бы вы сказали, что Бензема перешел к нам!» — сказал Кавазашвили «СЭ».

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».

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 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
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9
 Химки 6 2 1 3 8-9 7
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 Кр. Советов 6 1 3 2 7-10 6
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
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 Н. Новгород 6 1 2 3 8-12 5
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 Урал 6 0 1 5 1-11 1
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