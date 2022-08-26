Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход Бальде Кейта в московский клуб.

«Ничего не думаю об этом футболисте. Я его вообще не знаю. Хороший ли у него послужной список? То, что он играл в «Монако» и в итальянских клубах не значит, что он хороший футболист. Вот если бы вы сказали, что Бензема перешел к нам!» — сказал Кавазашвили «СЭ».

В прошедшем сезоне 27-летний сенегалец забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Кальяри» в серии А. Ранее он также играл за «Интер», «Лацио» и «Монако».