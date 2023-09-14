Мостовой — о своем восстановлении: «Надеюсь, через две недели. Может, больше»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о сроках восстановления после травмы.

«Надеюсь, через две недели. Может, больше», — написал Мостовой в своем Telegram-канале.

25-летний россиянин получил травму в товарищеском матче против «Сепахана» (4:1). В текущем сезоне полузащитник провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.