Тульский «Арсенал» арендовал нападающего «Балтики» Баркова
«Балтика» объявила о переходе нападающего Дмитрия Баркова в «Арсенал».
31-летний россиянин проведет сезон-2023/24 в тульской команде на правах аренды.
«Балтика» подписала Баркова в июле 2022 года, он забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за калининградцев.
Источник: Telegram-канал «Балтики»
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|2
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Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
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|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
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|17.09
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Рубин – Зенит
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|19:00
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Локомотив – Оренбург
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Крылья Советов
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|
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Николя Муми Нгамале
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|1
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|1
|1
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