Травмированный Комличенко рассказал о своем самочувствии

Форвард «Ростова» Николай Комличенко предположил, как завершится матч ростовской команды с «Ахматом» в 29-м туре РПЛ.

«Надеюсь, победой», — приводит «РБ Спорт» слова Комличенко.

Также футболист ответил на вопрос о состоянии своего здоровья.

«Получше уже», — добавил футболист.

27-летний получил травму в матче 27-го тура с «Сочи» (0:1) и пропустил игру против «Краснодара». 21 мая Комличенко сообщал, что больше не сыграет в текущем сезоне.