Смолов: «Нужно отдать должное «Локомотиву». У соперника лучше получалось»
Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) в матче 29-го тура РПЛ.
— Гафин сказал, что после второго гола команда развалилась.
— Не думаю, что мы развалились. Нужно отдать должное «Локомотиву». У соперника лучше получалось, он контролировал мяч.
— Лещук сказал, что не понимали предыдущего тренера. Что именно было?
— Это слова Игоря. Не хочется говорить негативные вещи в адрес предыдущего тренера. Возможно, Йоканович не привык играть с молодыми игроками. По поводу недопонимания, думаю было видно на поле.
— Для вас матч с «Локомотивом» — что-то особенное?
— Скорее да, чем нет. Со многими ребятами до сих пор близко общаюсь. Теплые воспоминания, отношения. Провел классное время в «Локомотиве». Поздравляю соперника с победой. Он заслуженно победил. У «Локомотива» хорошие футболисты, они набрали хорошую форму. У них есть уверенность. Мне кажется, что и взаимопонимание присутствует.
— Кто-то хотел пробить второй пенальти вместо вас после того, как вы не реализовали первый?
— Вроде нет. Сказал, что ударю.
— В последнее время вы играете вместе с Тюкавиным. Вам комфортно?
— Мне в принципе комфортно играть в два нападающих. Это большой плюс для команды, если форварды слаженно понимают друг друга. Конечно, есть над чем работать. Но, мне кажется, иметь еще одного игрока в атаке перед линией обороны — хорошее преимущество.
— Почему вы раньше не использовали такую модель?
— Не знаю. Мы эпизодически играли по схеме 4-4-2. Но Йокановича не очень устраивало содержание игры.
— Модель с Тюкавиным долго наигрывали?
— У нас каждый день тактические занятия. Но при Йокановиче мы 4-4-2 не наигрывали.
— Вы сказали, что весной команда шла по наклонной. Можете сказать, что что-то не так сделали на сборах?
— Думаю, что физическая база закладывается на сборах. Наверное, там мы недостаточно поработали.
— Понимаете, почему? Может, у Йокановича не было опыта проведения долгих зимних сборов?
— Это отчасти правда. Это специфика нашего чемпионата. Две достаточно большие паузы. Можно провести два полноценных сбора за год. Я все-таки пока действующий футболист. Профессия тренера другая. Сложно анализировать, что было не так. Но физических нагрузок, чтобы заложить какую-то базу не хватало.
— Что думаете по поводу изменения формата РПЛ?
— Это имеет место быть. В этом есть смысл в нынешних реалиях без еврокубков.
— Как можете оценить свою игру в течение сезона?
— Так же, как и игру команды. Когда-то выглядел хорошо, когда-то — не очень. Нужно продолжать работать и помогать команде больше. Хотелось бы извиниться за то, что не удалось завоевать кубок. И в чемпионате за последние матчи скатились вниз, хотя могли претендовать на тройку.
— Считаете, что критика заслужена?
— Критика, наверно, всегда заслужена.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|2 : 4
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|2 : 1
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9