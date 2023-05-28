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Смолов: «Нужно отдать должное «Локомотиву». У соперника лучше получалось»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) в матче 29-го тура РПЛ.

— Гафин сказал, что после второго гола команда развалилась.

— Не думаю, что мы развалились. Нужно отдать должное «Локомотиву». У соперника лучше получалось, он контролировал мяч.

— Лещук сказал, что не понимали предыдущего тренера. Что именно было?

— Это слова Игоря. Не хочется говорить негативные вещи в адрес предыдущего тренера. Возможно, Йоканович не привык играть с молодыми игроками. По поводу недопонимания, думаю было видно на поле.

— Для вас матч с «Локомотивом» — что-то особенное?

— Скорее да, чем нет. Со многими ребятами до сих пор близко общаюсь. Теплые воспоминания, отношения. Провел классное время в «Локомотиве». Поздравляю соперника с победой. Он заслуженно победил. У «Локомотива» хорошие футболисты, они набрали хорошую форму. У них есть уверенность. Мне кажется, что и взаимопонимание присутствует.

— Кто-то хотел пробить второй пенальти вместо вас после того, как вы не реализовали первый?

— Вроде нет. Сказал, что ударю.

— В последнее время вы играете вместе с Тюкавиным. Вам комфортно?

— Мне в принципе комфортно играть в два нападающих. Это большой плюс для команды, если форварды слаженно понимают друг друга. Конечно, есть над чем работать. Но, мне кажется, иметь еще одного игрока в атаке перед линией обороны — хорошее преимущество.

— Почему вы раньше не использовали такую модель?

— Не знаю. Мы эпизодически играли по схеме 4-4-2. Но Йокановича не очень устраивало содержание игры.

— Модель с Тюкавиным долго наигрывали?

— У нас каждый день тактические занятия. Но при Йокановиче мы 4-4-2 не наигрывали.

— Вы сказали, что весной команда шла по наклонной. Можете сказать, что что-то не так сделали на сборах?

— Думаю, что физическая база закладывается на сборах. Наверное, там мы недостаточно поработали.

— Понимаете, почему? Может, у Йокановича не было опыта проведения долгих зимних сборов?

— Это отчасти правда. Это специфика нашего чемпионата. Две достаточно большие паузы. Можно провести два полноценных сбора за год. Я все-таки пока действующий футболист. Профессия тренера другая. Сложно анализировать, что было не так. Но физических нагрузок, чтобы заложить какую-то базу не хватало.

— Что думаете по поводу изменения формата РПЛ?

— Это имеет место быть. В этом есть смысл в нынешних реалиях без еврокубков.

— Как можете оценить свою игру в течение сезона?

— Так же, как и игру команды. Когда-то выглядел хорошо, когда-то — не очень. Нужно продолжать работать и помогать команде больше. Хотелось бы извиниться за то, что не удалось завоевать кубок. И в чемпионате за последние матчи скатились вниз, хотя могли претендовать на тройку.

— Считаете, что критика заслужена?

— Критика, наверно, всегда заслужена.

Федор Смолов
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4
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5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
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7
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8
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