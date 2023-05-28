Смолов объяснил, почему не стал продолжать карьеру в Турции

Нападающий «Динамо» Федор Смолов объяснил, почему не решился на то, чтобы перейти в один из турецких клубов в зимнее трансферное окно.

— Правда ли, что у вас был вариант с продолжением карьеры в Турции?

— Предложение было, но я отказался.

— Почему решили отказаться?

— Я поговорил с ребятами, которые играли в Турции. Это было зимой, там случились природные катаклизмы. Энергетически что-то мне подсказало, что это не самый лучший вариант для меня. Тем более, «Динамо» — очень комфортная для меня команда.

Ранее 33-летний Смолов заявил, что готов завершить карьеру в «Динамо».