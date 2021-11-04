Оздоев может вернуться на поле после паузы на матчи сборных
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе восстановления от травм защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Магомеда Оздоева.
«Что касается Магомеда, то он начинает потихоньку тренироваться — выборочно выполняет упражнения в общей группе, начиная с сегодняшнего дня. Скорее всего, он будет готов к тому, чтобы играть уже после паузы на матче сборных. Что касается Дугласа, то с ним ситуация аналогичная.
То же самое и с Кузяевым, который сейчас вообще не тренируется. После 8 ноября ему будет сделан контрольный снимок, после чего станет понятно, когда он начнет тренироваться. Все остальные игроки готовятся к матчу с «Уралом» в штатном режиме. Есть небольшие вопросы по Стасу Крицюку, но надеюсь, что ничего серьезного. Все остальные готовятся», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.
Сегодня, 4 ноября 28-летний Оздоев сообщил, что вернулся к занятиям в общей группе «Зенита». Футболист получил травму на 9-й минуте матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1), который состоялся 24 июля.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-11-04-sergey-semak-porazheniya-ne-podnimayut-nastroeniya-no-eto-vozmozhnost-dlya-dvizheniya-vpered.htm
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