Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Оздоев может вернуться на поле после паузы на матчи сборных

15:40
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе восстановления от травм защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Магомеда Оздоева.

«Что касается Магомеда, то он начинает потихоньку тренироваться — выборочно выполняет упражнения в общей группе, начиная с сегодняшнего дня. Скорее всего, он будет готов к тому, чтобы играть уже после паузы на матче сборных. Что касается Дугласа, то с ним ситуация аналогичная.

То же самое и с Кузяевым, который сейчас вообще не тренируется. После 8 ноября ему будет сделан контрольный снимок, после чего станет понятно, когда он начнет тренироваться. Все остальные игроки готовятся к матчу с «Уралом» в штатном режиме. Есть небольшие вопросы по Стасу Крицюку, но надеюсь, что ничего серьезного. Все остальные готовятся», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Сегодня, 4 ноября 28-летний Оздоев сообщил, что вернулся к занятиям в общей группе «Зенита». Футболист получил травму на 9-й минуте матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1), который состоялся 24 июля.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-11-04-sergey-semak-porazheniya-ne-podnimayut-nastroeniya-no-eto-vozmozhnost-dlya-dvizheniya-vpered.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Электронные сигареты и табак: одинаковые убийцы организма
Дания задержала российское судно «Академик Иоффе»
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры