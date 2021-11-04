Оздоев может вернуться на поле после паузы на матчи сборных

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе восстановления от травм защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Магомеда Оздоева.

«Что касается Магомеда, то он начинает потихоньку тренироваться — выборочно выполняет упражнения в общей группе, начиная с сегодняшнего дня. Скорее всего, он будет готов к тому, чтобы играть уже после паузы на матче сборных. Что касается Дугласа, то с ним ситуация аналогичная.



То же самое и с Кузяевым, который сейчас вообще не тренируется. После 8 ноября ему будет сделан контрольный снимок, после чего станет понятно, когда он начнет тренироваться. Все остальные игроки готовятся к матчу с «Уралом» в штатном режиме. Есть небольшие вопросы по Стасу Крицюку, но надеюсь, что ничего серьезного. Все остальные готовятся», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Сегодня, 4 ноября 28-летний Оздоев сообщил, что вернулся к занятиям в общей группе «Зенита». Футболист получил травму на 9-й минуте матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1), который состоялся 24 июля.