Трансфер нападающего Тиссодали в ПАОК не повлияет на возможный переход Чалова

Как стало известно «СЭ» от источника, близкого к ПАОКу, трансфер нападающего «Гента» Тарика Тиссодали, о котором было объявлено в воскресенье, 28 июля, не повлияет на возможный переход в команду форварда ЦСКА Федора Чалова.

Отмечается, что Тиссодали может играть не только на позиции центрального нападающего, но и крайнего, на левом фланге.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Севилья» также заинтересована в переходе 26-летнего россиянина. При этом, отмечается, что греческий ПАОК может активировать пункт о выкупе Федора.

Чалов — воспитанник ЦСКА. За основной состав красно-синих форвард выступает с 2017 года. За это время игрок провел 263 матча во всех турнирах, забил 89 голов и сделал 44 результативные передачи.