«Химки» — «Спартак»: гол Веры отменен
Гол полузащитника «Химок» Лукаса Веры в матче второго тура РПЛ против «Спартака» отменен.
27-летний аргентинец отметился голом на 41-й минуте. Однако у форварда «Химок» Антона Заболотного был фол в моменте ранее.
ВАР (видеоарбитр) Алексей Сухой счел, что гол засчитан ошибочно, предложил Василию Казарцеву посмотреть повтор момента, а главный судья принял решение, что был фол.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.
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|
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|Зенит
|2
|2
|0
|0
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|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
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|1
|0
|1
|4-6
|3
|
8
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
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Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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