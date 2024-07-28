«Химки» — «Спартак»: гол Веры отменен

Гол полузащитника «Химок» Лукаса Веры в матче второго тура РПЛ против «Спартака» отменен.

27-летний аргентинец отметился голом на 41-й минуте. Однако у форварда «Химок» Антона Заболотного был фол в моменте ранее.

ВАР (видеоарбитр) Алексей Сухой счел, что гол засчитан ошибочно, предложил Василию Казарцеву посмотреть повтор момента, а главный судья принял решение, что был фол.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.