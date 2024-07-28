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«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: статистика личных матчей

«Краснодар» и махачкалинское «Динамо» впервые встретятся в официальном матче
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Краснодар» примет махачкалинское «Динамо» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 28 июля. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Команды ранее не играли друг с другом в официальных матчах. 29 июня прошла товарищеская встреча клубов, которая завершилась победой краснодарцев (2:0). Голами отметились Никита Кривцов и Федор Смолов.

«Динамо» вышло в РПЛ, заняв второе место в первой лиге. Махачкалинцы набрали 61 очко в 34 матчах.

«Краснодар» в сезоне-2023/24 завоевал серебряные медали чемпионата России, набрав 56 очков в 30 матчах премьер-лиги.

В 1-м туре РПЛ сезона-2024/25 «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а «Динамо» — с «Химками» (1:1).

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
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