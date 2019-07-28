Трансфер Кругового обойдется "Зениту" в 2 миллиона евро

По информации "СЭ", защитник "Уфы" Данил Круговой близок к переходу в "Зенит". Ожидается, что петербургский клуб заплатит за игрока около 2 миллионов евро.

После оформления трансфера 21-летний футболист еще на год останется в "Уфе" в аренде, а летом 2020-го перейдет в "Зенит".

Круговой является воспитанником петербургского клуба, однако за основную команду не провел ни одной встречи. С 2018 года он выступает за "Уфу", в прошлом сезоне записал на свой счет один гол в 9 матчах РПЛ. (Сергей Егоров)