Траньков заявил, что ему сложно комментировать поступки и видео Дзюбы
Тренер и болельщик «Зенита» Максим Траньков отреагировал на видео, где форвард «Локомотива» Артем Дзюба исполняет фанатскую песню питерского клуба.
«Без понятия, скучает ли Артем по Питеру, но он пел песню «Ленинграда», которая ему нравится. В «Зените» он исполнял ее много лет. Мне очень сложно комментировать и рационально обсуждать поступки Дзюбы и его видео.
Я с удовольствием посмотрел ролик, как Вендел в шлепках играет с мальчишками в футбол у себя в фавелах. Это видео мне более интересно, чем публикация Артема», — цитирует Транькова Sport24.
Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. Всего он провел за «Зенит» 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. В «Спартаке» нападающий играл с 2006 по 2015 год, включая аренды в другие команды. На данный момент он играет в «Локомотиве».
35-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, забив 4 гола и сделав 3 ассиста.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5