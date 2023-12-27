Траньков заявил, что ему сложно комментировать поступки и видео Дзюбы

Тренер и болельщик «Зенита» Максим Траньков отреагировал на видео, где форвард «Локомотива» Артем Дзюба исполняет фанатскую песню питерского клуба.

«Без понятия, скучает ли Артем по Питеру, но он пел песню «Ленинграда», которая ему нравится. В «Зените» он исполнял ее много лет. Мне очень сложно комментировать и рационально обсуждать поступки Дзюбы и его видео.

Я с удовольствием посмотрел ролик, как Вендел в шлепках играет с мальчишками в футбол у себя в фавелах. Это видео мне более интересно, чем публикация Артема», — цитирует Транькова Sport24.

Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. Всего он провел за «Зенит» 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. В «Спартаке» нападающий играл с 2006 по 2015 год, включая аренды в другие команды. На данный момент он играет в «Локомотиве».

35-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, забив 4 гола и сделав 3 ассиста.