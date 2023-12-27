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Слуцкий ответил Мостовому и Канчельскису: «Я тренирую больше, чем они играли»

Виктория Кравченко
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Леонид Слуцкий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский тренер Леонид Слуцкий ответил на постоянную критику со стороны Александра Мостового и Андрея Канчельскиса.

Экс-футболисты считают, что специалист позиционирует себя как эксперт, не имея игровой карьеры за плечами.

«Меня называют фриком? А кто называет, Мостовой и Канчельскис? Они ведь не только про меня это говорят. Есть футболисты, которые считают, что если ты был величайшим игроком, то автоматически все знаешь в футболе. И когда им всем говорят, что это другое, они не верят», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Тренер отметил, что Канчельскис и Мостовой, возможно, лучшие игроки в своем поколении. Однако заявил, что своей работой он занимается почти 20 лет, что намного больше, чем те играли в футбол.

«У меня только опыта на топовом уровне тренерства почти 20 лет. Я тренирую больше, чем они играли в футбол», — добавил Слуцкий.

За границей Слуцкий тренировал клуб английского чемпионшипа «Халл Сити» (2017 год) и «Витесс» из Нидерландов (2018/19). 19 декабря 2019 годаон официально возглавил «Рубин».

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды.

52-летний специалист трижды становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и Суперкубок России с ЦСКА, работал со сборной России в заключительной части отборочного цикла и в финальном турнире Евро-2016.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UC0ctt9lkdKnza7QQfI7i9YA
Александр Мостовой
Андрей Канчельскис
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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