Слуцкий ответил Мостовому и Канчельскису: «Я тренирую больше, чем они играли»

Российский тренер Леонид Слуцкий ответил на постоянную критику со стороны Александра Мостового и Андрея Канчельскиса.

Экс-футболисты считают, что специалист позиционирует себя как эксперт, не имея игровой карьеры за плечами.

«Меня называют фриком? А кто называет, Мостовой и Канчельскис? Они ведь не только про меня это говорят. Есть футболисты, которые считают, что если ты был величайшим игроком, то автоматически все знаешь в футболе. И когда им всем говорят, что это другое, они не верят», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Тренер отметил, что Канчельскис и Мостовой, возможно, лучшие игроки в своем поколении. Однако заявил, что своей работой он занимается почти 20 лет, что намного больше, чем те играли в футбол.

«У меня только опыта на топовом уровне тренерства почти 20 лет. Я тренирую больше, чем они играли в футбол», — добавил Слуцкий.

За границей Слуцкий тренировал клуб английского чемпионшипа «Халл Сити» (2017 год) и «Витесс» из Нидерландов (2018/19). 19 декабря 2019 годаон официально возглавил «Рубин».

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды.

52-летний специалист трижды становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и Суперкубок России с ЦСКА, работал со сборной России в заключительной части отборочного цикла и в финальном турнире Евро-2016.