«Трактор» вновь перенес предсезонный сбор из-за коронавируса

«Трактор» обновил план предсезонной подготовки. Сборы пройдут не в Белоруссии, а в Челябинске, сообщается на сайте команды.

— В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в план подготовки «Трактора» к чемпионату КХЛ были внесены изменения: с 15 июля по 2 августа тренировочный сбор пройдёт в Челябинске, а не в Беларуси, после чего и продолжится в столице Южного Урала вплоть до 9 августа. Встречи с минским «Динамо» отменены. В период сборов в Челябинске возможно проведение контрольных матчей, — говорится в сообщении.

Остальные мероприятия изменений не претерпели, однако отмечено, что возможны корректировки.