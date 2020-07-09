РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Трактор» вновь перенес предсезонный сбор из-за коронавируса

11:45

«Трактор» обновил план предсезонной подготовки. Сборы пройдут не в Белоруссии, а в Челябинске, сообщается на сайте команды.

— В связи с текущей эпидемиологической ситуацией в план подготовки «Трактора» к чемпионату КХЛ были внесены изменения: с 15 июля по 2 августа тренировочный сбор пройдёт в Челябинске, а не в Беларуси, после чего и продолжится в столице Южного Урала вплоть до 9 августа. Встречи с минским «Динамо» отменены. В период сборов в Челябинске возможно проведение контрольных матчей, — говорится в сообщении.

Остальные мероприятия изменений не претерпели, однако отмечено, что возможны корректировки.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир